Mahendragarh-Narnaul News: विश्वकर्मा पूजा दिवस 10 को धूमधाम से मनाया जाएगा

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महेंद्रगढ़। सिनेमा रोड स्थित भगवान श्री विश्वकर्मा मंदिर परिसर में 10 नवंबर मंगलवार को विश्वकर्मा पूजा दिवस हर्षोल्लास से मनाया जाएगा। मंदिर कमेटी के प्रधान अशोक कुमार ने बताया कि कार्यक्रम की शुरुआत सुबह 9 बजे हवन के साथ होगी। इसके बाद 11:15 बजे प्रसाद वितरण किया जाएगा। इस दौरान भगवान विश्वकर्मा की पूजा-अर्चना कर समाज की सुख-समृद्धि की कामना की जाएगी। कार्यक्रम में मंदिर कमेटी की ओर से आय-व्यय का ब्यौरा भी प्रस्तुत किया जाएगा। उन्होंने सभी जांगिड़ बंधुओं और समाज के लोगों से कार्यक्रम में पहुंचने की अपील की। संवाद