Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Mahendragarh/Narnaul News ›   Vishwakarma Puja will be celebrated with great enthusiasm on the 10th.

Mahendragarh-Narnaul News: विश्वकर्मा पूजा दिवस 10 को धूमधाम से मनाया जाएगा

Sat, 07 Nov 2026 11:20 PM IST
रोहतक ब्यूरो
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Sat, 07 Nov 2026 11:20 PM IST
विज्ञापन
Vishwakarma Puja will be celebrated with great enthusiasm on the 10th.
महेंद्रगढ़। सिनेमा रोड स्थित भगवान श्री विश्वकर्मा मंदिर परिसर में 10 नवंबर मंगलवार को विश्वकर्मा पूजा दिवस हर्षोल्लास से मनाया जाएगा। मंदिर कमेटी के प्रधान अशोक कुमार ने बताया कि कार्यक्रम की शुरुआत सुबह 9 बजे हवन के साथ होगी। इसके बाद 11:15 बजे प्रसाद वितरण किया जाएगा। इस दौरान भगवान विश्वकर्मा की पूजा-अर्चना कर समाज की सुख-समृद्धि की कामना की जाएगी। कार्यक्रम में मंदिर कमेटी की ओर से आय-व्यय का ब्यौरा भी प्रस्तुत किया जाएगा। उन्होंने सभी जांगिड़ बंधुओं और समाज के लोगों से कार्यक्रम में पहुंचने की अपील की। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed