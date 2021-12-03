Mahendragarh-Narnaul News: आवक घटने से बढ़े सब्जियों के दाम, रसोई का बजट बिगड़ा

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सब्जी विक्रेताओं पवन शर्मा, रवि सैनी, रामनिवास सैनी और दर्शन सैनी ने बताया कि गर्मी के कारण स्थानीय आवक काफी कम हो गई है। पहले आसपास के क्षेत्रों से बड़ी मात्रा में सब्जियां बाजार में पहुंचती थीं लेकिन अब उपलब्धता करीब आधी रह गई है।वर्तमान में घीया करीब 30 रुपये, हरी मिर्च 80 रुपये, भिंडी 60 रुपये, तोरी 60 रुपये और गोभी करीब 120 रुपये प्रति किलो बिक रही है। विक्रेताओं के अनुसार मांग और आवक के हिसाब से रोज भाव में थोड़ा उतार-चढ़ाव हो रहा है।ग्राहक दिनेश मास्टर, सुरेश सेठ और घीसाराम सैनी ने कहा कि पहले कम कीमत में कई तरह की सब्जियां मिल जाती थीं। अब बढ़े दामों के कारण खरीदारी से पहले बजट देखना पड़ रहा है।