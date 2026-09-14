Mahendragarh-Narnaul News: पोस्टर मेकिंग में उमा बाई प्रथम
रोहतक ब्यूरो
Updated Mon, 14 Sep 2026 11:56 PM IST
Updated Mon, 14 Sep 2026 11:56 PM IST
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नारनौल। राजकीय महाविद्यालय में हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित पोस्टर मेकिंग व स्लोगन राइटिंग प्रतियोगिता में एमए हिंदी की छात्रा उमा बाई ने प्रथम, बीए हिंदी की छात्रा महक ने द्वितीय व एमए हिंदी के छात्र कुलदीप ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। महाविद्यालय की ओर से सभी विजेता प्रतिभागियों को प्रमाण-पत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया। प्राचार्य डॉ. कृष्ण कुमार ने संबोधन करते हुए कहा कि हिंदी केवल एक भाषा नहीं, बल्कि हमारी संस्कृति, परंपरा और पहचान की अभिव्यक्ति है। संवाद
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