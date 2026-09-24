Mahendragarh-Narnaul News: नींव खुदवाने को लेकर मारपीट, तीन लोग घायल

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कनीना। सुंदरह गांव में जमीन विवाद को लेकर हुए झगड़े में तीन लोग घायल हो गए। पुलिस ने शिकायत के आधार पर तीन आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। घायल राकेश कुमार ने बताया कि 12 सितंबर को वह भतीजे कर्मपाल के साथ प्लॉट पर गए थे। वहां रामनिवास और उसका बेटा सुरेंद्र जेसीबी से नींव खुदवा रहे थे। प्लॉट का बंटवारा नहीं होने और मामला अदालत में विचाराधीन होने की बात कहने पर विवाद बढ़ गया। आरोप है कि रामनिवास, सुरेंद्र और अनीता ने राकेश, कर्मपाल व राजबाला से मारपीट की और जान से मारने की धमकी दी। संवाद