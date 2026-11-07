Mahendragarh-Narnaul News: लक्ष्मी की थाली में पुरुषों के हाथ का स्वाद

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परंपरा के अनुसार दिवाली के दिन गांव के राजपूत समाज के पुरुष भोजन बनाते हैं। इसके बाद सभी पुरुष एकत्र होकर मां लक्ष्मी की पूजा-अर्चना करते हैं। पूजन के बाद पहले पुरुष भोजन करते हैं, फिर महिलाएं भोजन ग्रहण करती हैं। ग्रामीण इसे अपने पूर्वजों की विरासत मानकर आज भी पूरी श्रद्धा और अनुशासन से निभा रहे हैं।दनचौली की पहचान केवल इस परंपरा तक सीमित नहीं है। यहां के राजपूत समाज में शराब, मांस और अंडे का सेवन न करने की परंपरा भी पीढ़ियों से चली आ रही है। ग्रामीणों के अनुसार लोग केवल दिवाली पर ही नहीं, आम दिनों में भी इनसे दूर रहते हैं।.............मेरी उम्र 94 साल है। न पढ़ाई के दौरान और न सेना की सेवा में कभी शराब, मांस या अंडे का सेवन किया। बुजुर्गों की शुरू की हुई परंपराएं आज तक निभाई जा रही हैं। अब नई पीढ़ी भी इन्हें आगे बढ़ा रही है।.................गांव के युवा भी बुजुर्गों की परंपराओं और संस्कारों का सम्मान करते हैं। इसी वजह से वे नशे से दूर हैं और पढ़ाई व खेल में आगे बढ़ रहे हैं। कई युवा सेना और पुलिस में भी कार्यरत हैं।............शादी के बाद गांव में मेरी पहली दिवाली थी, तब इस अनोखी परंपरा के बारे में पता चला। इस दिन महिलाएं खाना नहीं बनातीं। रसोई की जिम्मेदारी पुरुष संभालते हैं और शुद्ध देसी घी का चूरमा और खीर बनाई जाती है।