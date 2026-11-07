Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Mahendragarh/Narnaul News ›   The taste of a man cooking on Lakshmi plate

Mahendragarh-Narnaul News: लक्ष्मी की थाली में पुरुषों के हाथ का स्वाद

Sat, 07 Nov 2026 11:14 PM IST
रोहतक ब्यूरो
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Sat, 07 Nov 2026 11:14 PM IST
विज्ञापन
The taste of a man cooking on Lakshmi plate
निजामपुर। रोशनी के पर्व दीपावली पर गांव दनचौली में एक अनोखी परंपरा सदियों से निभाई जा रही है। राजपूत समाज के इस गांव में दिवाली के दिन महिलाएं रसोई में खाना नहीं बनातीं। बाजार की मिठाई का भी इस्तेमाल नहीं होता। पुरुष खुद भोजन तैयार करते हैं और विधि-विधान से मां लक्ष्मी का पूजन करते हैं। बताया जाता है कि इस परंपरा की शुरुआत गांव को बसाने वाले रामधन सिंह तंवर ने की थी।
विज्ञापन

परंपरा के अनुसार दिवाली के दिन गांव के राजपूत समाज के पुरुष भोजन बनाते हैं। इसके बाद सभी पुरुष एकत्र होकर मां लक्ष्मी की पूजा-अर्चना करते हैं। पूजन के बाद पहले पुरुष भोजन करते हैं, फिर महिलाएं भोजन ग्रहण करती हैं। ग्रामीण इसे अपने पूर्वजों की विरासत मानकर आज भी पूरी श्रद्धा और अनुशासन से निभा रहे हैं।
विज्ञापन

शराब, मांस और अंडे से रहते हैं दूर
दनचौली की पहचान केवल इस परंपरा तक सीमित नहीं है। यहां के राजपूत समाज में शराब, मांस और अंडे का सेवन न करने की परंपरा भी पीढ़ियों से चली आ रही है। ग्रामीणों के अनुसार लोग केवल दिवाली पर ही नहीं, आम दिनों में भी इनसे दूर रहते हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन

.............
मेरी उम्र 94 साल है। न पढ़ाई के दौरान और न सेना की सेवा में कभी शराब, मांस या अंडे का सेवन किया। बुजुर्गों की शुरू की हुई परंपराएं आज तक निभाई जा रही हैं। अब नई पीढ़ी भी इन्हें आगे बढ़ा रही है।-सेवानिवृत्त सूबेदार हरनाम सिंह तंवर, गांव दनचौली
.................
गांव के युवा भी बुजुर्गों की परंपराओं और संस्कारों का सम्मान करते हैं। इसी वजह से वे नशे से दूर हैं और पढ़ाई व खेल में आगे बढ़ रहे हैं। कई युवा सेना और पुलिस में भी कार्यरत हैं।-देवेंद्र सिंह तंवर, गांव दनचौली

............
शादी के बाद गांव में मेरी पहली दिवाली थी, तब इस अनोखी परंपरा के बारे में पता चला। इस दिन महिलाएं खाना नहीं बनातीं। रसोई की जिम्मेदारी पुरुष संभालते हैं और शुद्ध देसी घी का चूरमा और खीर बनाई जाती है।-मूर्ति देवी, गांव दनचौली
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें