Mahendragarh-Narnaul News: राधे-राधे के जयकारों से भक्तिमय हुईं गलियां

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नारनौल। श्री राधा कृष्ण प्रभात फेरी संगठन की ओर से रविवार को महेंद्रगढ़ रोड स्थित श्री शिव मंदिर से प्रभात फेरी निकाली गई। मुख्य यजमान महेश पुजारी ने ठाकुर जी की पूजा-अर्चना और आरती कर फेरी का शुभारंभ किया। इसके बाद श्रद्धालुओं को चंदन तिलक लगाया गया। सैकड़ों श्रद्धालु राधे-राधे का संकीर्तन करते हुए शिव कॉलोनी की परिक्रमा में शामिल हुए। ढोल-मंजीरों और भजनों की धुन पर महिलाएं, पुरुष, युवा और बच्चे नाचते-गाते नजर आए। जगह-जगह पुष्पवर्षा से प्रभात फेरी का स्वागत किया गया। संवाद