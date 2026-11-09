Mahendragarh-Narnaul News: मारपीट के आरोपी की दूसरी जमानत याचिका भी खारिज
रोहतक ब्यूरो
Updated Mon, 09 Nov 2026 11:51 PM IST
Updated Mon, 09 Nov 2026 11:51 PM IST
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नारनौल। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश हर्षली चौधरी की अदालत ने मारपीट व जान से मारने की धमकी मामले में आरोपी चिराग की नियमित जमानत की दूसरी अर्जी को खारिज कर दिया। अदालत ने अपराध की गंभीरता व हमले के तरीके को देखते हुए यह फैसला सुनाया।
शिकायतकर्ता शशि भारत ने आरोप लगाया था कि 24 अगस्त 2026 की रात करीब 9:30 बजे जब वह अपनी मोटरसाइकिल से घर लौट रहे थे, तो आंबेडकर स्कूल के पास दो बाइकों पर सवार चार नकाबपोश युवकों ने उन्हें रोक लिया। आरोपियों ने उनकी बाइक गिराकर लाठियों व लोहे की रॉड से दोनों पैरों पर गंभीर वार किए और जान से मारने की धमकी दी।
बचाव पक्ष ने कहा कि एफआईआर में आरोपी का नाम नहीं था और उसे केवल सह-आरोपी के बयानों के आधार पर फंसाया गया है। आरोपी 25 अगस्त से हिरासत में है और चालान पेश किया जा चुका है। सरकारी वकील ने विरोध करते हुए कहा कि आरोप गंभीर प्रकृति के हैं, जिसमें सुनियोजित तरीके से हमला किया गया है। सह-आरोपी की जमानत पहले ही खारिज हो चुकी है।
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शिकायतकर्ता शशि भारत ने आरोप लगाया था कि 24 अगस्त 2026 की रात करीब 9:30 बजे जब वह अपनी मोटरसाइकिल से घर लौट रहे थे, तो आंबेडकर स्कूल के पास दो बाइकों पर सवार चार नकाबपोश युवकों ने उन्हें रोक लिया। आरोपियों ने उनकी बाइक गिराकर लाठियों व लोहे की रॉड से दोनों पैरों पर गंभीर वार किए और जान से मारने की धमकी दी।
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बचाव पक्ष ने कहा कि एफआईआर में आरोपी का नाम नहीं था और उसे केवल सह-आरोपी के बयानों के आधार पर फंसाया गया है। आरोपी 25 अगस्त से हिरासत में है और चालान पेश किया जा चुका है। सरकारी वकील ने विरोध करते हुए कहा कि आरोप गंभीर प्रकृति के हैं, जिसमें सुनियोजित तरीके से हमला किया गया है। सह-आरोपी की जमानत पहले ही खारिज हो चुकी है।
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