Mahendragarh-Narnaul News: मारपीट के आरोपी की दूसरी जमानत याचिका भी खारिज

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शिकायतकर्ता शशि भारत ने आरोप लगाया था कि 24 अगस्त 2026 की रात करीब 9:30 बजे जब वह अपनी मोटरसाइकिल से घर लौट रहे थे, तो आंबेडकर स्कूल के पास दो बाइकों पर सवार चार नकाबपोश युवकों ने उन्हें रोक लिया। आरोपियों ने उनकी बाइक गिराकर लाठियों व लोहे की रॉड से दोनों पैरों पर गंभीर वार किए और जान से मारने की धमकी दी।बचाव पक्ष ने कहा कि एफआईआर में आरोपी का नाम नहीं था और उसे केवल सह-आरोपी के बयानों के आधार पर फंसाया गया है। आरोपी 25 अगस्त से हिरासत में है और चालान पेश किया जा चुका है। सरकारी वकील ने विरोध करते हुए कहा कि आरोप गंभीर प्रकृति के हैं, जिसमें सुनियोजित तरीके से हमला किया गया है। सह-आरोपी की जमानत पहले ही खारिज हो चुकी है।