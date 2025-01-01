Mahendragarh-Narnaul News: 13 साल बाद घर में गूंजी किलकारी

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मंडी अटेली। वार्ड नंबर 3 निवासी मोनू नागर के घर करीब 13 साल बाद बेटी ने जन्म लिया। नन्ही परी के आगमन से परिवार में खुशी का माहौल है। परिजनों ने बेटी के जन्म को लक्ष्मी का आगमन मानते हुए बेटे की तरह सभी रस्में निभाईं। खुशी में छठी की रात का कार्यक्रम, कुआं पूजन और प्रीतिभोज आयोजित किया गया। ढोल-नगाड़ों के साथ महिलाओं ने मंगल गीत गाए और मोहल्ले में मिठाई बांटकर खुशियां मनाईं। मोनू नागर ने कहा कि 13 साल बाद बेटी का जन्म परिवार के लिए बेहद खुशी का अवसर है। उन्होंने इसे लक्ष्मी के आगमन जैसा बताया। संवाद