Mahendragarh-Narnaul News: लंपी बीमारी फिर फैली, गोरक्षा दल ने पशुपालकों को चेताया

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नांगल चौधरी। क्षेत्र में गोवंशों में एक बार फिर लंपी बीमारी के मामले सामने आए हैं। गो रक्षा दल नांगल चौधरी ने पशुपालकों से सावधानी बरतने की अपील की है। सुधीर चौधरी के नेतृत्व में दल ने गोवंशों की साफ-सफाई और मक्खी-मच्छरों से बचाव के इंतजाम करने को कहा है। दल ने अपील की है कि प्रभावित गोवंश को स्वस्थ पशुओं से अलग रखा जाए ताकि संक्रमण न फैले। गौ रक्षा दल ने अब तक 13 गोवंशों का उपचार किया है। दल ने स्पष्ट किया कि पीड़ित गोवंशों को मौके पर ही उपचार उपलब्ध कराया जाएगा। पशुपालकों से अपील है कि लक्षण दिखने पर स्वयं उपचार न करें। इसके बजाय पशु चिकित्सक से सलाह लें। आयुर्वेदिक औषधि या उपचार जानकारी के लिए गो रक्षा दल नांगल चौधरी से संपर्क किया जा सकता है। संवाद