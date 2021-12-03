Mahendragarh-Narnaul News: दो दिन से लापता युवक को पुलिस ने बस स्टैंड से खोज निकाला

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पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि गांव खटोटी खुर्द निवासी कुणाल पुत्र शमशेर सिंह 4 नवंबर को बिना बताए घर से चला गया था। परिजनों ने रिश्तेदारों और आसपास के क्षेत्रों में उसकी तलाश की लेकिन कोई जानकारी नहीं मिली। इसके बाद 5 नवंबर को पुलिस चौकी गहली में शिकायत दी गई।पुलिस टीम ने युवक की तलाश शुरू की। मोबाइल बंद होने और अलग-अलग स्थानों पर रहने के कारण उसे ढूंढने में परेशानी आई। हालांकि, तकनीकी सहायता से महत्वपूर्ण जानकारी मिलने पर पुलिस ने 7 नवंबर को उसे नारनौल बस स्टैंड के पास से सकुशल बरामद कर लिया।डांट से नाराज होकर छोड़ा था घरपुलिस ने युवक की काउंसिलिंग की तो पता चला कि वह परिजनों की डांट से नाराज होकर घर से चला गया था। पुलिस ने युवक को समझाया और माता-पिता की भी काउंसिलिंग की। इसके बाद युवक को परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया। बेटे के सुरक्षित मिलने पर परिवार ने राहत की सांस ली और पुलिस का आभार जताया।