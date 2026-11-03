Mahendragarh-Narnaul News: महेंद्रगढ़ मंडी में उठान की गति धीमी अब भी पड़ा 30 हजार क्विंटल बाजरा

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मंडी में किसानों की आवक लगातार बनी हुई है। खरीद के बाद बाजरे के बैग मंडी परिसर में रखे जा रहे हैं, लेकिन उनका उठान अपेक्षित गति से नहीं हो रहा। निजी खरीद के कारण उठान में देरी हो रही है। इससे मंडी में जगह की कमी हो गई है। खुले में रखे बाजरे की सुरक्षा को लेकर किसानों और आढ़तियों की चिंता भी बढ़ रही है।सोमवार को 184 किसानों का 4972 क्विंटल बाजरा मंडी में पहुंचा। इसमें से चार हजार क्विंटल की खरीद की गई। अब तक छह हजार किसानों से एक लाख 66 हजार 870 क्विंटल बाजरा खरीदा जा चुका है। इसमें से एक लाख 30 हजार क्विंटल का उठान हो चुका है, जबकि 30 हजार क्विंटल का उठान अभी बाकी है।मार्केट सचिव नरेंद्र कुमार ने बताया कि तीन नवंबर को गांव राजावास और रिवासा के किसानों का बाजरा खरीदा जाएगा। चार नवंबर को सोहला और गड़ानिया, पांच नवंबर को जोनावास और झुक, जबकि छह नवंबर को खैरोली और निंबहेड़ा गांव के किसानों का बाजरा खरीदा जाएगा।उन्होंने कहा कि इन गांवों के अलावा किसी अन्य गांव का किसान मंडी में फसल लेकर न आए। सभी किसान अपने गांव के लिए तय दिन पर ही फसल लेकर पहुंचें, ताकि उन्हें किसी तरह की परेशानी न हो। उन्होंने यह भी बताया कि सात और आठ नवंबर को मंडी में फसल उठान का काम किया जाएगा।