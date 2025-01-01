Mahendragarh-Narnaul News: मंगलामुखी समाज की मूंफली टीम को बधाई मांगने की सहमति

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प्रतिनिधिमंडल ने विधायक को बताया कि कुछ लोग निजी स्वार्थ के चलते उन्हें बधाई मांगने से रोक रहे थे। इससे उनकी रोजी-रोटी का संकट खड़ा हो गया था। टीम दशकों से सामाजिक मर्यादा और परंपराओं के अनुसार बधाई मांगती आ रही है।विधायक ने एसडीएम से टीम को बधाई मांगने की अनुमति देने का आग्रह किया। उन्होंने प्रतिनिधिमंडल से अनुशासन और आपसी सौहार्द बनाए रखने की अपील की। विधायक ने कहा कि बधाई मांगने के दौरान किसी पर दबाव या अभद्रता नहीं होनी चाहिए। मंगलामुखी समाज ने निष्पक्ष व्यवस्था बनाए रखने की मांग की है।