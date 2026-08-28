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Mahendragarh-Narnaul News: किसान संगठन ने रोहतक महापंचायत की तैयारी बैठक की

Fri, 28 Aug 2026 11:50 PM IST
रोहतक ब्यूरो
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Fri, 28 Aug 2026 11:50 PM IST
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The farmers' organization held a preparatory meeting for the Rohtak Mahapanchayat.
नारनौल। ऑल इंडिया किसान खेत मजदूर संगठन ने 26 अक्तूबर को रोहतक में प्रस्तावित महापंचायत की तैयारी बैठक की। यह बैठक निजामपुर क्षेत्र के गांव बशीरपुर में आयोजित हुई।
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संगठन की ओर से रोहतक के नांदल भवन, बोहर में प्रदेश स्तरीय महापंचायत होगी। इसमें किसान, मजदूर, छात्र, युवा और महिलाएं शामिल होंगी। बैठक में ग्रामीणों को पर्चे बांटकर महापंचायत में पहुंचने का न्योता दिया गया। संगठन के जिला सचिव व्रतपाल सिंह और छाजूराम रावत ने महापंचायत के उद्देश्य बताए। इसमें एमएसपी पर सरकारी खरीद का कानून, किसानों के कर्ज माफ करने जैसे मुद्दे उठेंगे।
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कृषि बाजार से निजी कंपनियों को बाहर करने और फसल खराबे पर मुआवजा भी मांगा जाएगा। सिंचाई, बिजली, बेरोजगारी, महंगाई, महिला सुरक्षा और शिक्षा के मुद्दे भी प्रमुखता से उठाए जाएंगे। बैठक में अनेक ग्रामीण मौजूद रहे और रामस्वरूप नंबरदार ने जनसंपर्क अभियान में सहयोग किया।
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