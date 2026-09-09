फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Mahendragarh/Narnaul News ›   The city's sanitation system has been severely affected due to the strike by municipal sanitation workers.

Mahendragarh-Narnaul News: 50 हजार की आबादी पर सिर्फ 11 सफाई कर्मचारी मैदान में

Wed, 09 Sep 2026 11:58 PM IST
रोहतक ब्यूरो
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Wed, 09 Sep 2026 11:58 PM IST
विज्ञापन
The city's sanitation system has been severely affected due to the strike by municipal sanitation workers.
महेंद्रगढ़। नगर पालिका के सफाई कर्मचारियों की हड़ताल के कारण शहर की सफाई व्यवस्था बुरी तरह प्रभावित हो गई है। करीब 50 हजार की आबादी वाले शहर में सफाई का जिम्मा अब सिर्फ 11 कर्मचारियों पर रह गया है। नगर पालिका में सफाई से जुड़े करीब 70 कर्मचारियों में से 47 हड़ताल पर हैं, जबकि 12 कर्मचारी अधिकारियों के आवास और कार्यालय में ड्यूटी दे रहे हैं।
विज्ञापन

पिछले 35 दिनों से शहर के मुख्य बाजारों, वार्डों और कॉलोनियों में करीब 58 टन कचरा जमा है। कई जगह सड़कों पर कागज, पॉलीथिन और रेत फैली हुई है। दुकानों के सामने कचरा जमा होने से दुकानदारों और राहगीरों को परेशानी हो रही है। 14 सितंबर से गणेश चतुर्थी और इसके बाद नवरात्र शुरू होने हैं। ऐसे में बाजारों और मंदिरों के आसपास गंदगी को लेकर लोगों की चिंता बढ़ गई है।
विज्ञापन

सफाई कर्मचारी प्रधान पूर्ण कुमार और दमकल विभाग प्रधान रामसिंह ने बताया कि कर्मचारी लंबित मांगों और समझौता पत्र जारी कराने की मांग को लेकर हड़ताल पर हैं। उनका कहना है कि 13 मई के समझौते को अब तक लागू नहीं किया गया। राज्य स्तरीय कमेटी के निर्णय के अनुसार हड़ताल अब 13 सितंबर तक बढ़ा दी गई है। कर्मचारियों ने मांगें पूरी नहीं होने पर आंदोलन अनिश्चितकालीन करने की चेतावनी दी है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed