Mahendragarh-Narnaul News: 50 हजार की आबादी पर सिर्फ 11 सफाई कर्मचारी मैदान में

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पिछले 35 दिनों से शहर के मुख्य बाजारों, वार्डों और कॉलोनियों में करीब 58 टन कचरा जमा है। कई जगह सड़कों पर कागज, पॉलीथिन और रेत फैली हुई है। दुकानों के सामने कचरा जमा होने से दुकानदारों और राहगीरों को परेशानी हो रही है। 14 सितंबर से गणेश चतुर्थी और इसके बाद नवरात्र शुरू होने हैं। ऐसे में बाजारों और मंदिरों के आसपास गंदगी को लेकर लोगों की चिंता बढ़ गई है।सफाई कर्मचारी प्रधान पूर्ण कुमार और दमकल विभाग प्रधान रामसिंह ने बताया कि कर्मचारी लंबित मांगों और समझौता पत्र जारी कराने की मांग को लेकर हड़ताल पर हैं। उनका कहना है कि 13 मई के समझौते को अब तक लागू नहीं किया गया। राज्य स्तरीय कमेटी के निर्णय के अनुसार हड़ताल अब 13 सितंबर तक बढ़ा दी गई है। कर्मचारियों ने मांगें पूरी नहीं होने पर आंदोलन अनिश्चितकालीन करने की चेतावनी दी है।