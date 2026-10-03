Mahendragarh-Narnaul News: अब बारिश में नहीं डूबेगा शहर, बनेंगे दो वाटर स्टोरेज टैंक

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विधायक कंवर सिंह यादव ने कहा कि शहर में लंबे समय से जलभराव की समस्या बनी हुई है। खासकर पुराने नारनौल रोड पर बारिश का पानी जमा होने से लोगों को आवागमन में परेशानी होती है। नए टैंक में बारिश के दौरान जमा पानी को मशीनों की मदद से दोहन नदी में भेजा जाएगा। इससे पानी की निकासी बेहतर होगी और सड़क पर जलभराव कम होगा।जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के कार्यकारी अभियंता अमित जैन ने बताया कि करीब सात करोड़ रुपये की लागत से डॉ. भीमराव आंबेडकर चौक के पास खाली जमीन और तरणताल के नजदीक डिस्पोजल टैंक बनाए जाएंगे। पानी को शहर से बाहर निकालने के लिए करीब चार करोड़ रुपये की पाइपलाइन भी बिछाई जाएगी।तरणताल से श्रीगोशाला धोलपोश आश्रम तक 2430 मीटर लंबी 400 एमएम पाइपलाइन और डॉ. भीमराव आंबेडकर चौक से बुचौली रोड तक 1600 मीटर लंबी 600 एमएम पाइपलाइन डाली जाएगी। विभाग ने दिसंबर तक काम पूरा करने का लक्ष्य रखा है।अधिकारियों के अनुसार मोहल्ला महायचान, वाल्मीकि, बालाजी चौक, सिनेमा रोड, एसडीएम आवास, आईटीआई रोड, पुराना नारनौल रोड, कैंची मोड़ और सैनीपुरा में बारिश के दौरान जलभराव की समस्या सामने आती रही है।परियोजना पूरी होने के बाद इन क्षेत्रों को राहत मिलने की उम्मीद है। कार्यक्रम में नगर पालिका चेयरमैन रमेश सैनी, उपप्रधान मंजू शर्मा सहित अधिकारी, पार्षद और शहरवासी मौजूद रहे।