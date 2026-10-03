रबी फसलों के एमएसपी में बढ़ोतरी धोखा : एआईकेकेएमएस
रोहतक ब्यूरो
Updated Sat, 03 Oct 2026 02:28 AM IST
Updated Sat, 03 Oct 2026 02:28 AM IST
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नारनौल। ऑल इंडिया किसान खेत मजदूर संगठन (एआईकेकेएमएस) ने केंद्र सरकार द्वारा रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्यमें की गई बढ़ोतरी को किसानों के साथ धोखा बताया है। संगठन ने गेहूं के एमएसपी में मात्र 25 रुपये की वृद्धि को अपर्याप्त करार दिया। जिला सचिव व्रतपाल सिंह और छाजूराम रावत ने 2 अक्तूबर 2026 को जारी एक बयान में यह बात कही। संगठन ने बताया कि उत्पादन की वास्तविक लागत सरकार के अनुमान से कहीं अधिक है। खाद, बीज, कीटनाशक और डीजल जैसे इनपुट की महंगाई तेजी से बढ़ी है। किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य नहीं मिल रहा है, जिससे गंभीर संवाद कृषि संकट पैदा हो रहा है। इस मुद्दे को 26 अक्तूबर को नांदल भवन, बोहर में होने वाली महापंचायत में उठाया जाएगा।
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