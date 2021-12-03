Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Mahendragarh/Narnaul News ›   Bike struck by a car; rider injured

Mahendragarh-Narnaul News: कार की चपेट में आई बाइक, चालक घायल

Fri, 13 Nov 2026 12:08 AM IST
रोहतक ब्यूरो
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Fri, 13 Nov 2026 12:08 AM IST
विज्ञापन
Bike struck by a car; rider injured
जींद। नगूरां-डाहोला रोड पर तेज रफ्तार सफेद कार बाइक से टकरा गई। हादसे में बाइक चालक गांव थुआ निवासी कीमती लाल उर्फ कीमत गंभीर रूप से घायल हो गए। कार चालक मौके से भाग गया। थाना प्रभारी आत्मा राम ने बताया कि पुलिस ने घायल के बयान पर अज्ञात कार चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। कीमती लाल ने पुलिस को बताया कि वह ड्राइवर हैं। आठ नवंबर की रात वह मोटरसाइकिल पर दिल्ली से अपने गांव थुआ लौट रहे थे। जब वह नगूरां से डाहोला रोड पर पहुंचा तो सामने से आ रही सफेद कार के चालक ने तेज रफ्तार और लापरवाही से वाहन चलाते हुए उनकी बाइक को टक्कर मार दी। टक्कर लगने से वह सड़क पर गिर गए और उनके हाथ, पैर व सिर में चोटें आईं। संवाद
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed