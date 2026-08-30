Mahendragarh-Narnaul News: वॉलीबॉल में टीम ए बनी चैंपियन, कबड्डी में भी 25-7 से शानदार जीत
रोहतक ब्यूरो
Updated Sun, 30 Aug 2026 12:27 AM IST
Updated Sun, 30 Aug 2026 12:27 AM IST
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नांगल चौधरी। शहीद मेजर सतीश दहिया राजकीय महाविद्यालय में शनिवार को राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर आयोजित खेल प्रतियोगिताओं में टीम ए का दबदबा रहा। खेल विभाग की ओर से कराई गई वॉलीबॉल और कबड्डी प्रतियोगिताओं में टीम ए ने शानदार प्रदर्शन करते हुए दोनों मुकाबले अपने नाम किए। खिलाड़ियों ने पूरे उत्साह के साथ प्रतियोगिताओं में हिस्सा लिया।
वॉलीबॉल प्रतियोगिता का मुकाबला काफी रोमांचक रहा। टीम ए और टीम बी के बीच तीन सेट तक कड़ा संघर्ष हुआ। दोनों टीमों के खिलाड़ियों ने जीत के लिए पूरा जोर लगाया, लेकिन टीम ए ने बेहतर तालमेल और शानदार खेल का प्रदर्शन करते हुए टीम बी को 2-1 से हराकर प्रतियोगिता जीत ली।
कबड्डी में भी टीम ए के खिलाड़ियों ने शुरू से ही दबदबा बनाए रखा। मजबूत रेड और बेहतर डिफेंस के दम पर टीम ए ने टीम बी को 25-7 के बड़े अंतर से हराकर शानदार जीत दर्ज की। मुकाबले में टीम ए के खिलाड़ियों का प्रदर्शन देखने लायक रहा।
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कार्यक्रम की अध्यक्षता महाविद्यालय के प्राचार्य डॉ. अनिल कुमार यादव ने की। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय खेल दिवस महान हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। खेल विद्यार्थियों के शारीरिक और मानसिक विकास में अहम भूमिका निभाते हैं।
उन्होंने विद्यार्थियों से पढ़ाई के साथ खेल गतिविधियों में भी बढ़-चढ़कर भाग लेने का आह्वान किया। कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं में खेल भावना, फिटनेस और खेल संस्कृति को बढ़ावा देना रहा।
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वॉलीबॉल प्रतियोगिता का मुकाबला काफी रोमांचक रहा। टीम ए और टीम बी के बीच तीन सेट तक कड़ा संघर्ष हुआ। दोनों टीमों के खिलाड़ियों ने जीत के लिए पूरा जोर लगाया, लेकिन टीम ए ने बेहतर तालमेल और शानदार खेल का प्रदर्शन करते हुए टीम बी को 2-1 से हराकर प्रतियोगिता जीत ली।
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कबड्डी में भी टीम ए के खिलाड़ियों ने शुरू से ही दबदबा बनाए रखा। मजबूत रेड और बेहतर डिफेंस के दम पर टीम ए ने टीम बी को 25-7 के बड़े अंतर से हराकर शानदार जीत दर्ज की। मुकाबले में टीम ए के खिलाड़ियों का प्रदर्शन देखने लायक रहा।
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कार्यक्रम की अध्यक्षता महाविद्यालय के प्राचार्य डॉ. अनिल कुमार यादव ने की। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय खेल दिवस महान हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। खेल विद्यार्थियों के शारीरिक और मानसिक विकास में अहम भूमिका निभाते हैं।
उन्होंने विद्यार्थियों से पढ़ाई के साथ खेल गतिविधियों में भी बढ़-चढ़कर भाग लेने का आह्वान किया। कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं में खेल भावना, फिटनेस और खेल संस्कृति को बढ़ावा देना रहा।