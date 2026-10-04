Mahendragarh-Narnaul News: सेहलंग स्कूल में विद्यार्थी और शिक्षक सम्मानित

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कनीना (वि)। बीआर आदर्श वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय सेहलंग में बेस्ट स्टूडेंट ऑफ द मंथ और बेस्ट टीचर ऑफ द मंथ अवार्ड समारोह आयोजित किया गया। चेयरमैन हरीश भारद्वाज मुख्यातिथि रहे और प्राचार्या ज्योति भारद्वाज ने अध्यक्षता की। विभिन्न कक्षाओं के विद्यार्थियों को शैक्षणिक प्रदर्शन, अनुशासन और गतिविधियों में बेहतर योगदान के लिए सम्मानित किया गया। इनमें वेदांश नौताना, रोनक सेहलंग, चारु आकोदा, रिधिमा स्याना, समीक्षा सेहलंग, कुनाल बसई समेत कई विद्यार्थी शामिल रहे। सीनियर कक्षाओं के विद्यार्थियों को भी सम्मान मिला। प्राइमरी विंग से पिंकी तंवर और सीनियर विंग से विदुषी कुमारी को बेस्ट टीचर चुना गया।