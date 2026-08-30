Mahendragarh-Narnaul News: 100 मीटर दौड़ में छात्रा सोमवती ने पाया प्रथम स्थान
रोहतक ब्यूरो
Updated Sun, 30 Aug 2026 12:20 AM IST
Updated Sun, 30 Aug 2026 12:20 AM IST
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महेंद्रगढ़। राजकीय महिला महाविद्यालय में हाॅकी के महान खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद की जयंती पर राष्ट्रीय खेल दिवस का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ महाविद्यालय के प्राचार्य महेंद्र सिंह ने किया। कार्यक्रम की आयोजिका खेल प्रभारी डॉ. कुसुम लता ने बताया कि कार्यक्रम के दौरान छात्राओं के लिए विभिन्न फिजिकल-फिटनेस गतिविधियां प्रतियोगिताएं कराई गईं। क्रिकेट नेट प्रैक्टिस में करीब 25 छात्राओं ने हिस्सा लिया। बैडमिंटन अभ्यास व प्रतियोगिता करीब 20 छात्राओं ने बैडमिंटन में भाग लिया। प्रतियोगिता 100 मीटर की दौड़ फिटनेस में सोमवती ने प्रथम स्थान, निशा ने द्वितीय स्थान और खुशी ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। संवाद
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