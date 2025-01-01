नशे से दूर रहें, समाज को भी जागरूक करें : डॉ. ईश्वर

विज्ञापन

नांगल चौधरी। शहीद मेजर सतीश दहिया राजकीय महाविद्यालय में मंगलवार को नशा मुक्त भारत अभियान के तहत जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यवाहक प्राचार्य डॉ. ईश्वर सिंह ने विद्यार्थियों को नशे के शारीरिक, मानसिक और सामाजिक दुष्परिणामों की जानकारी दी। डॉ. ईश्वर सिंह ने कहा कि विद्यार्थियों को स्वयं नशे से दूर रहकर समाज में भी इसके खिलाफ जागरूकता फैलानी चाहिए। कार्यक्रम के बाद एनसीसी कैडेट्स ने जागरूकता रैली निकाली। प्राचार्य ने हरी झंडी दिखाकर रैली को रवाना किया। कार्यक्रम अधिकारी लेफ्टिनेंट डॉ. विक्रम सिंह ने कहा कि नशामुक्त भारत बनाने में एनसीसी कैडेट्स अहम भूमिका निभा सकते हैं। संवाद