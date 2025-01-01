Mahendragarh-Narnaul News: राज्यस्तरीय स्कूली कराटे में अंडर-17 में सोमाया, अंडर-19 में रिद्धि बनीं विजेता

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प्रेस प्रवक्ता राजेश शर्मा ने प्रतियोगिता के परिणामों की जानकारी दी। जिला शिक्षा अधिकारी डॉ. विश्वेश्वर कौशिक ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। इस दौरान उन्होंने सभी विजेताओं के बधाई दी और सभी को सम्मानिक किया। विज्ञापन

स्कूली बालिका कराटे प्रतियोगिता की अध्यक्षता ग्रुप के उपाध्यक्ष एडवोकेट कर्ण सिंह यादव ने की। विद्यालय निदेशक विजय सिंह यादव भी इस अवसर पर उपस्थित थे। डीपीसी दिलबाग सिंह, डिप्टी डीओ कंवर सिंह यादव, खंड शिक्षा अधिकारी जगमाल सिंह सहित कई अन्य गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। प्रेस प्रवक्ता राजेश शर्मा ने प्रतियोगिता के परिणामों की जानकारी दी। जिला शिक्षा अधिकारी डॉ. विश्वेश्वर कौशिक ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। इस दौरान उन्होंने सभी विजेताओं के बधाई दी और सभी को सम्मानिक किया।स्कूली बालिका कराटे प्रतियोगिता की अध्यक्षता ग्रुप के उपाध्यक्ष एडवोकेट कर्ण सिंह यादव ने की। विद्यालय निदेशक विजय सिंह यादव भी इस अवसर पर उपस्थित थे। डीपीसी दिलबाग सिंह, डिप्टी डीओ कंवर सिंह यादव, खंड शिक्षा अधिकारी जगमाल सिंह सहित कई अन्य गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे।

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महेंद्रगढ़। शहर स्थित यदुवंशी शिक्षा निकेतन में बुधवार को 59वीं हरियाणा राज्य स्कूली बालिका कराटे प्रतियोगिता का समापन हुआ। इस दौरान अंडर-17 में सोमाया तो अंडर-19 में रिद्धि विजेता बनीं। इसके बाद विजेता खिलाड़ियों को पदक और प्रमाणपत्र देकर सम्मानित किया गया।