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Mahendragarh-Narnaul News: शिक्षा शर्मा बनीं सशस्त्र सीमा बल में असिस्टेंट कमांडेंट

Sun, 30 Aug 2026 11:39 PM IST
रोहतक ब्यूरो
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Sun, 30 Aug 2026 11:39 PM IST
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Shiksha Sharma becomes Assistant Commandant in the Sashastra Seema Bal.
महेंद्रगढ़। सशस्त्र सीमा बल में शिक्षा शर्मा ने असिस्टेंट कमांडेंट के प्रतिष्ठित पद पर चयनित हुई है। इस अवसर पर उनके रिश्तेदार विकास भारद्वाज एने कहा कि यह उपलब्धि उनकी कड़ी मेहनत, लगन, अनुशासन एवं दृढ़ संकल्प का परिणाम है। उन्होंने कहा कि सशस्त्र सीमा बल में असिस्टेंट कमांडेंट जैसे महत्वपूर्ण पद पर चयन होना अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है। उन्हें विश्वास है कि शिक्षा शर्मा अपने दायित्वों का पूरी निष्ठा, ईमानदारी एवं समर्पण के साथ निर्वहन करते हुए देश की सेवा में महत्वपूर्ण योगदान देंगी और अन्य युवाओं के लिए प्रेरणास्रोत बनेंगी। संवाद
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