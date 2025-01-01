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Mahendragarh-Narnaul News: समस्याओं पर वरिष्ठ नागरिकों ने उठाई आवाज, आवारा पशुओं से राहत की मांग

Mon, 12 Oct 2026 12:40 AM IST
रोहतक ब्यूरो
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Mon, 12 Oct 2026 12:40 AM IST
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Senior citizens raise their voices over issues; demand relief from stray animals.
फोटो नंबर-06वरिष्ठ नागरिक संगठन की बैठक को संबो​धित करते प्रधान दुलीचंद शर्मा। संवाद
नारनौल। वरिष्ठ नागरिक संगठन की मासिक बैठक रविवार को किला रोड स्थित साध्वी बहन मिश्री देवी आश्रम में प्रधान दुलीचन्द शर्मा की अध्यक्षता में हुई। बैठक में शहर की विभिन्न जनसमस्याओं पर चर्चा कर उनके समाधान की मांग उठाई गई।
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संगठन के संरक्षक अजीत प्रकाश जैन एडवोकेट ने कहा कि शहर में आवारा गोवंश की बढ़ती संख्या लोगों के लिए परेशानी बन रही है। कई नागरिक इनकी चपेट में आकर चोटिल हो चुके हैं। बैठक में आवारा पशुओं और कुत्तों की समस्या दूर करने का प्रस्ताव पारित किया गया।
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शिवलाल वर्मा ने सुभाष पार्क के पश्चिमी रास्ते पर सीवर का पानी जमा होने और खाली प्लॉट में तेलयुक्त कपड़े जलाने से होने वाली परेशानी उठाई। उन्होंने वाहन चलाते समय मोबाइल इस्तेमाल करने वालों के चालान करने की मांग भी की।
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पूर्व प्राचार्य जयप्रकाश कौशिक ने हुड्डा सेक्टर के श्रीराम पार्क भाग-1 और भाग-2 में लाइट, सैर ट्रैक, सड़क और शेल्टर की व्यवस्था करने की मांग की। महेंद्र सिंह ने बताया कि नसीबपुर स्थित राव तुलाराम पार्क की लाइट दो महीने से खराब है।
बैठक में जन्मदिन वाले छह सदस्यों को सम्मानित किया गया। संचालन महासचिव मुखराम सैनी ने किया।
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