Mahendragarh-Narnaul News: तीन गांवों में विकास कार्यों का उद्घाटन
रोहतक ब्यूरो
Updated Mon, 12 Oct 2026 12:48 AM IST
Updated Mon, 12 Oct 2026 12:48 AM IST
विज्ञापन
सिहमा। गांव खासपुर, खामपुरा व सिहमा में विधायक ओमप्रकाश यादव ने 4,86,77,000 रुपये के विकास कार्यों का उद्घाटन व शिलान्यास किया। इसमें खासपुर में 1.81 करोड़, खामपुरा में 1.17 करोड़ और सिहमा में 1.88 करोड़ के कार्य शामिल हैं।
इस दौरान उन्होंने आयुष्मान योजना के तहत 5 लाख तक के मुफ्त इलाज व लाडो लक्ष्मी योजना के तहत 1.80 लाख आय वाले परिवारों की महिलाओं को लाभ मिलने की जानकारी भी दी। गांव खासपुर में दो माह पहले नहर में डूबे दो किशोरों के परिजनों ने आर्थिक मदद मांगी, जिस पर विधायक ने आश्वासन दिया।
उन्होंने कहा कि हर गांव में खेल ट्रैक, पुस्तकालय और समारोह स्थल बनाए जाएंगे। इस अवसर पर बीडीपीओ सचिन, सरपंच रीना देहरान, सुमन देवी व ब्लॉक चेयरमैन प्रतिनिधि राजकुमार सहित अनेक लोग उपस्थित रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन
इस दौरान उन्होंने आयुष्मान योजना के तहत 5 लाख तक के मुफ्त इलाज व लाडो लक्ष्मी योजना के तहत 1.80 लाख आय वाले परिवारों की महिलाओं को लाभ मिलने की जानकारी भी दी। गांव खासपुर में दो माह पहले नहर में डूबे दो किशोरों के परिजनों ने आर्थिक मदद मांगी, जिस पर विधायक ने आश्वासन दिया।
विज्ञापन
उन्होंने कहा कि हर गांव में खेल ट्रैक, पुस्तकालय और समारोह स्थल बनाए जाएंगे। इस अवसर पर बीडीपीओ सचिन, सरपंच रीना देहरान, सुमन देवी व ब्लॉक चेयरमैन प्रतिनिधि राजकुमार सहित अनेक लोग उपस्थित रहे।
विज्ञापन