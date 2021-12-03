Mahendragarh-Narnaul News: तीन गांवों में विकास कार्यों का उद्घाटन

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इस दौरान उन्होंने आयुष्मान योजना के तहत 5 लाख तक के मुफ्त इलाज व लाडो लक्ष्मी योजना के तहत 1.80 लाख आय वाले परिवारों की महिलाओं को लाभ मिलने की जानकारी भी दी। गांव खासपुर में दो माह पहले नहर में डूबे दो किशोरों के परिजनों ने आर्थिक मदद मांगी, जिस पर विधायक ने आश्वासन दिया।उन्होंने कहा कि हर गांव में खेल ट्रैक, पुस्तकालय और समारोह स्थल बनाए जाएंगे। इस अवसर पर बीडीपीओ सचिन, सरपंच रीना देहरान, सुमन देवी व ब्लॉक चेयरमैन प्रतिनिधि राजकुमार सहित अनेक लोग उपस्थित रहे।