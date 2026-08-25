Mahendragarh-Narnaul News: सीमा ने बांटी फ्री बस की खुशियां

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अगर किसी महिला का मायका जयपुर, कोटपूतली या झुंझुनूं में है तो उसे हरियाणा सीमा तक ही मुफ्त यात्रा मिलेगी। इसके बाद राजस्थान की सीमा में सफर के लिए किराया देना होगा। पिछले साल भी कई महिलाओं को हरियाणा और राजस्थान रोडवेज की बस बदलनी पड़ी थी।महिलाओं ने मांग की है कि मुफ्त बस सेवा 29 अगस्त दोपहर 12 बजे तक जारी रहनी चाहिए, क्योंकि कई महिलाएं त्योहार के अगले दिन मायके से लौटती हैं।सरकार के अनुसार मुफ्त यात्रा 27 अगस्त दोपहर 12 बजे से 28 अगस्त रात 12 बजे तक 36 घंटे रहेगी। सुविधा साधारण रोडवेज बसों में हरियाणा के भीतर तथा दिल्ली और चंडीगढ़ आने-जाने वाली बसों में भी लागू होगी।