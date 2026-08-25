Mahendragarh-Narnaul News: सीमा ने बांटी फ्री बस की खुशियां
रोहतक ब्यूरो
Updated Tue, 25 Aug 2026 11:18 PM IST
Updated Tue, 25 Aug 2026 11:18 PM IST
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नारनौल। रक्षाबंधन पर महिलाओं और 15 साल तक के बच्चों के लिए सरकार ने फ्री बस की घोषणा की है लेकिन राजस्थान सीमा से सटे महेंद्रगढ़-नारनौल जिले की महिलाओं को इसका पूरा लाभ नहीं मिल पाएगा। जिले की तीन तरफ सीमा राजस्थान से लगती है। फ्री यात्रा केवल हरियाणा की सीमा तक ही मान्य होगी।
अगर किसी महिला का मायका जयपुर, कोटपूतली या झुंझुनूं में है तो उसे हरियाणा सीमा तक ही मुफ्त यात्रा मिलेगी। इसके बाद राजस्थान की सीमा में सफर के लिए किराया देना होगा। पिछले साल भी कई महिलाओं को हरियाणा और राजस्थान रोडवेज की बस बदलनी पड़ी थी।
महिलाओं ने मांग की है कि मुफ्त बस सेवा 29 अगस्त दोपहर 12 बजे तक जारी रहनी चाहिए, क्योंकि कई महिलाएं त्योहार के अगले दिन मायके से लौटती हैं।
सरकार के अनुसार मुफ्त यात्रा 27 अगस्त दोपहर 12 बजे से 28 अगस्त रात 12 बजे तक 36 घंटे रहेगी। सुविधा साधारण रोडवेज बसों में हरियाणा के भीतर तथा दिल्ली और चंडीगढ़ आने-जाने वाली बसों में भी लागू होगी।
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अगर किसी महिला का मायका जयपुर, कोटपूतली या झुंझुनूं में है तो उसे हरियाणा सीमा तक ही मुफ्त यात्रा मिलेगी। इसके बाद राजस्थान की सीमा में सफर के लिए किराया देना होगा। पिछले साल भी कई महिलाओं को हरियाणा और राजस्थान रोडवेज की बस बदलनी पड़ी थी।
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महिलाओं ने मांग की है कि मुफ्त बस सेवा 29 अगस्त दोपहर 12 बजे तक जारी रहनी चाहिए, क्योंकि कई महिलाएं त्योहार के अगले दिन मायके से लौटती हैं।
सरकार के अनुसार मुफ्त यात्रा 27 अगस्त दोपहर 12 बजे से 28 अगस्त रात 12 बजे तक 36 घंटे रहेगी। सुविधा साधारण रोडवेज बसों में हरियाणा के भीतर तथा दिल्ली और चंडीगढ़ आने-जाने वाली बसों में भी लागू होगी।
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