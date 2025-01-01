Mahendragarh-Narnaul News: दो मंजिला बनेंगे स्कूल, दो साल बाद मिलेगा बच्चों को अपना भवन

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विभाग के अनुसार दोनों स्कूलों की जमीन में भवन बनाने के लिए थोड़ी जगह कम पड़ रही थी। इसलिए नए भवन दो-दो मंजिला बनाने की योजना तैयार की गई है। एक पाठशाला के भवन पर करीब 1.75 करोड़ रुपये खर्च होंगे। निर्माण के दौरान स्कूल के आगे और पीछे तय जगह खाली छोड़ी जाएगी ताकि बच्चे खेलकूद और दूसरी गतिविधियां कर सकें।कमानियां की प्राथमिक पाठशाला में उपलब्ध जमीन दो मंजिला भवन बनाने के बाद भी कम पड़ेगी। इसलिए इसकी टेंडर प्रक्रिया अभी पूरी नहीं हो सकेगी। विभाग दूसरी जगह जमीन की व्यवस्था करने में जुटा है। जमीन मिलने के बाद ही टेंडर आगे बढ़ेगा।शिव नगर पाठशाला का पुराना भवन करीब दो साल पहले नया भवन बनाने के लिए तोड़ा गया था। तब से यह स्कूल नई सराय स्थित बीईओ कार्यालय के भवन में चल रहा है। इससे बच्चों और स्टाफ को परेशानी हो रही है। नए भवन के साथ स्कूल की चारदीवारी भी बनाई जाएगी।तीन प्राथमिक पाठशाला के भवन निर्माण में समय इसलिए लगा क्योंकि इनमें जगह की कमी थी। इनमें अब शिवनगर व निम्बहेडा स्कूल को दो मंजिला बनाया जाएगा। इनका टेंडर 24 सितंबर को खुलेगा जिसके एक सप्ताह के बाद निर्माण कार्य शुरू करवा दिया जाएगा। कमानियां स्कूल के लिए भी जगह की व्यवस्था विभाग द्वारा किया जा रही है।