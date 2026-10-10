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Mahendragarh-Narnaul News: रामलीला में स्कूल के विद्यार्थियों ने किया मंचन

Sat, 10 Oct 2026 02:50 AM IST
रोहतक ब्यूरो
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Sat, 10 Oct 2026 02:50 AM IST
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School students performed in the Ramlila.
फोटो संख्या:69- श्री आदर्श रामलीला कमेटी कनीना में श्री गणेश वंदना करते कलाकार--संवाद
कनीना। आदर्श रामलीला कमेटी की ओर से भगवान श्रीगणेश की पूजा-अर्चना के साथ रामलीला मंचन शुरू किया गया। कमेटी प्रधान मोहित जैलदार ने विधिवत पूजा कर आयोजन की सफलता की कामना की। भूतपूर्व सैनिक संस्था के सदस्यों ने भी कप्तान भरपूर सिंह की अगुवाई में पूजा की। एसडी स्कूल ककराला के विद्यार्थियों ने रामायण के विभिन्न प्रसंगों का मंचन कर दर्शकों का मन मोह लिया। वर्ष 1987 में बंद हुई रामलीला को 2024 में दोबारा शुरू किया गया था। इस बार आयोजन पर करीब 13 से 14 लाख रुपये खर्च होने का अनुमान है। संवाद
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