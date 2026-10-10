Mahendragarh-Narnaul News: तिलहन क्लस्टरों के संचालन के लिए 12 तक करें आवेदन

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नारनौल। राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन के तहत तिलहन उत्पादन बढ़ाने और किसानों की आय में वृद्धि के लिए वैल्यू चेन पार्टनर्स के चयन हेतु आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। कृषि उपनिदेशक नेहा ने बताया कि किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ), सहकारी समितियां और सार्वजनिक व निजी कंपनियां 12 अक्तूबर तक आवेदन कर सकती हैं। आवेदक संस्था का पंजीकृत होना और जिले में कम से कम तीन वर्ष का अनुभव जरूरी है। एफपीओ या सहकारी समिति में कम से कम 200 किसान पंजीकृत होने चाहिए तथा पिछले तीन वर्षों का औसत वार्षिक टर्नओवर नौ लाख रुपये से अधिक होना चाहिए। संवाद