Mahendragarh-Narnaul News: सत्य, सादगी और सेवा की राह दिखाने वाले महापुरुषों को नमन

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कार्यक्रम में नारनौल के विधायक ओमप्रकाश यादव मुख्य अतिथि और नगर परिषद चेयरपर्सन कमलेश सैनी विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद रहीं। विधायक ने महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री के चित्रों एवं प्रतिमाओं पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की।विधायक ओमप्रकाश यादव और चेयरपर्सन कमलेश सैनी ने कहा कि महात्मा गांधी ने सत्य और अहिंसा के रास्ते पर चलते हुए देश के स्वतंत्रता आंदोलन को नई दिशा दी। वहीं, लाल बहादुर शास्त्री ने सादगी, ईमानदारी और कर्मठता के साथ देशसेवा की मिसाल कायम की। उन्होंने कहा कि दोनों महापुरुषों के विचार आज भी समाज के लिए प्रेरणादायक हैं।कार्यक्रम में डीएमसी रणबीर सिंह, ईओ जोगेंद्र सिंह कालिरमणा सहित नगर परिषद के अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। उपस्थित लोगों ने दोनों महापुरुषों के आदर्शों को याद करते हुए उनके बताए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया।