Mahendragarh-Narnaul News: राव तुलाराम पर भाषण में साकेत ने पाया दूसरा स्थान
रोहतक ब्यूरो
Updated Fri, 25 Sep 2026 12:42 AM IST
Updated Fri, 25 Sep 2026 12:42 AM IST
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नांगल चौधरी। इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय, मीरपुर रेवाड़ी और हरियाणा कला परिषद के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित चतुर्थ राज्यस्तरीय सांस्कृतिक महोत्सव में एसएमएसडी राजकीय महाविद्यालय के छात्र साकेत ने द्वितीय स्थान हासिल किया। प्रतियोगिता में उन्होंने 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के अमर नायक राव तुलाराम के जीवन, साहस, त्याग और योगदान पर प्रभावशाली भाषण प्रस्तुत किया। उनके तथ्यपरक और ओजस्वी वक्तव्य ने निर्णायक मंडल व श्रोताओं का ध्यान आकर्षित किया। महाविद्यालय पहुंचने पर प्राचार्य डॉ. अनिल कुमार यादव ने साकेत को बधाई देते हुए सम्मानित किया और उनकी उपलब्धि को महाविद्यालय के लिए गौरवपूर्ण बताया। संवाद
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