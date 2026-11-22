विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव ने इस रास्ते का शिलान्यास किया था। अब काम शुरू होने पर ढाणा और रामबास के ग्रामीणों ने खुशी जताई और मंत्री का आभार व्यक्त किया।रास्ता बनने से दोनों गांवों के लोगों का आना-जाना आसान हो जाएगा। सबसे ज्यादा फायदा किसानों को होगा, जिन्हें अपने खेतों तक पहुंचने में अब तक काफी परेशानी उठानी पड़ती थी।इस रुके हुए काम को दोबारा शुरू कराने में स्वास्थ्य मंत्री के निजी सचिव गोविंद गोस्वामी की अहम भूमिका रही। उन्होंने ढाणा और रामबास दोनों गांवों की पंचायतों के प्रतिनिधियों की बैठक बुलवाई और आपसी सहमति बनवाई। बातचीत के बाद दोनों पक्ष राजी हुए और निर्माण दोबारा शुरू हो सका।निर्माण कार्य ग्राम पंचायत ढाणा के सरपंच राधेश्याम की देखरेख में हो रहा है। उन्होंने कहा कि यह रास्ता पूरे क्षेत्र के लिए बहुत उपयोगी साबित होगा और करीब 90 दिन में तैयार होने के बाद दोनों गांवों के लोगों को सुविधा मिलेगी।ग्रामीणों ने काम शुरू कराने के लिए स्वास्थ्य मंत्री का धन्यवाद किया। साथ ही दोनों पंचायतों में सहमति बनाने और काम को गति दिलाने के लिए गोविंद गोस्वामी का भी आभार जताया।इस मौके पर सुरेंद्र कुमार, जवान सिंह, जगजीत, नवीन कुमार, कुलदीप कुमार, हंसराज रामबास, पूर्व पंच रामोतार, ओमप्रकाश, विकास आर्य, संजीत और गजराज सहित कई ग्रामीण मौजूद रहे।