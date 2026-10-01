फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Mahendragarh/Narnaul News ›   Rising incidence of cough among people due to changing weather.

Mahendragarh-Narnaul News: बदलते मौसम में लोगों में बढ़ रही खांसी की समस्या

Thu, 01 Oct 2026 12:18 AM IST
रोहतक ब्यूरो
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Thu, 01 Oct 2026 12:18 AM IST
विज्ञापन
Rising incidence of cough among people due to changing weather.
फोटो संख्या:-64 नागरिक अस्पताल में मरीजों की जांच करते हुए डॉ. राहुल यादव। संवाद
महेंद्रगढ़। मौसम में बदलाव के साथ शहर में खांसी, गले में खराश और सांस संबंधी परेशानी के मरीज बढ़ने लगे हैं। अस्पताल में अब तक करीब 130 लोग इन शिकायतों के साथ पहुंच चुके हैं। चिकित्सकों के अनुसार लंबे समय तक खांसी के पीछे एलर्जी, धूलकण, प्रदूषण, पालतू पशुओं से निकलने वाले कण और तापमान में बदलाव जैसे कई कारण हो सकते हैं।
विज्ञापन

एमओ डॉ. वंदना यादव ने बताया कि मौसम बदलने पर तापमान में उतार-चढ़ाव का असर श्वसन तंत्र पर पड़ सकता है। जिन लोगों को पहले से धूल या किसी अन्य पदार्थ से एलर्जी है, उन्हें इस दौरान अधिक परेशानी हो सकती है। सुबह-शाम बढ़ती ठंड के कारण भी खांसी, गले में खराश और नाक बंद होने की शिकायत हो सकती है।
विज्ञापन

उन्होंने बताया कि हवा में मौजूद धूलकण सांस के जरिए शरीर में पहुंचकर एलर्जी बढ़ा सकते हैं। घर की धूल और पालतू पशुओं के बाल भी कुछ लोगों में खांसी का कारण बन सकते हैं। किसी खास जगह या वातावरण में जाने के बाद बार-बार खांसी हो तो एलर्जी की संभावना भी देखनी चाहिए।
विज्ञापन
विज्ञापन

डॉ. यादव ने धूल और प्रदूषण से बचने, पर्याप्त पानी पीने और समस्या लंबे समय तक रहने पर डॉक्टर से सलाह लेने की अपील की। सांस लेने में परेशानी, सीने में दर्द या तेज बुखार होने पर तुरंत चिकित्सकीय जांच कराने की सलाह दी।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed