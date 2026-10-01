Mahendragarh-Narnaul News: स्कूल निर्माण की गुणवत्ता जांचेगी 8 सदस्यीय कमेटी
रोहतक ब्यूरो
Updated Thu, 01 Oct 2026 12:46 AM IST
Updated Thu, 01 Oct 2026 12:46 AM IST
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महेंद्रगढ़। राजकीय माध्यमिक विद्यालय सिसोठ में दो नए कमरों और बरामदे का निर्माण चल रहा है। निर्माण कार्य की गुणवत्ता और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए मुख्याध्यापिका सुमित्रा देवी ने आठ सदस्यीय निगरानी कमेटी गठित की है। कमेटी में सरपंच वीरेंद्र सिंह, अध्यापक कुलदीप, कंवर सिंह यादव, धीरेपाल, गोपीचंद यादव, वेदप्रकाश आर्य, हरिराम चौहान और एसएमसी प्रधान रेखा को शामिल किया गया है। कमेटी समय-समय पर निर्माण स्थल का निरीक्षण कर सामग्री की गुणवत्ता जांचेगी। कमी मिलने पर ठेकेदार और संबंधित जेई को सूचना देकर सुधार कराया जाएगा। मुख्याध्यापिका ने कहा कि कमेटी का उद्देश्य निर्माण कार्य में गुणवत्ता बनाए रखना और भागीदारी से काम को पारदर्शी बनाना है। संवाद
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