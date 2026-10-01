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Mahendragarh-Narnaul News: आईटीआई के प्राचार्य से अभद्रता के आरोप में अनुदेशक निलंबित, अनुदेशिका से मांगा जवाब

Thu, 01 Oct 2026 12:48 AM IST
रोहतक ब्यूरो
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Thu, 01 Oct 2026 12:48 AM IST
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Instructor suspended for alleged misconduct towards ITI Principal; explanation sought from female instructor.
नारनौल। राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में छात्र से मारपीट के आरोपों से शुरू हुआ विवाद अब अनुदेशक के निलंबन और अनुदेशिका से स्पष्टीकरण मांगने तक पहुंच गया है। प्राचार्य की शिकायत और रिपोर्ट के बाद कौशल विकास एवं औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग ने जांच शुरू कर दी है।
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विभाग के निदेशक के प्रारंभिक आदेश पर नियमित पद पर कार्यरत अनुदेशक रवि कुमार को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। वहीं अनुबंध आधार पर कार्यरत अनुदेशिका से स्पष्टीकरण मांगा गया है। जांच में देखा जा रहा है कि अनुदेशिका ने तय समय में अपना जवाब दिया या नहीं।
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बुधवार को विभाग के अतिरिक्त निदेशक सुमित सहरावत जांच के सिलसिले में आईटीआई पहुंचे। उन्होंने बताया कि प्राचार्य के कार्यालय में अभद्र व्यवहार और हाथापाई की शिकायत विभाग के संज्ञान में आई थी। निदेशक के निर्देश पर उन्हें जांच के लिए भेजा गया है। उन्होंने कहा कि असली स्थिति जांच पूरी होने के बाद ही साफ होगी।
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रिपोर्ट में अनुदेशिका निधि यादव के व्यवहार को लेकर भी शिकायत की गई है। प्राचार्य ने अनुदेशकों पर संस्थान का माहौल खराब करने का आरोप लगाया है।
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