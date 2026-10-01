Mahendragarh-Narnaul News: आईटीआई के प्राचार्य से अभद्रता के आरोप में अनुदेशक निलंबित, अनुदेशिका से मांगा जवाब

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विभाग के निदेशक के प्रारंभिक आदेश पर नियमित पद पर कार्यरत अनुदेशक रवि कुमार को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। वहीं अनुबंध आधार पर कार्यरत अनुदेशिका से स्पष्टीकरण मांगा गया है। जांच में देखा जा रहा है कि अनुदेशिका ने तय समय में अपना जवाब दिया या नहीं।बुधवार को विभाग के अतिरिक्त निदेशक सुमित सहरावत जांच के सिलसिले में आईटीआई पहुंचे। उन्होंने बताया कि प्राचार्य के कार्यालय में अभद्र व्यवहार और हाथापाई की शिकायत विभाग के संज्ञान में आई थी। निदेशक के निर्देश पर उन्हें जांच के लिए भेजा गया है। उन्होंने कहा कि असली स्थिति जांच पूरी होने के बाद ही साफ होगी।रिपोर्ट में अनुदेशिका निधि यादव के व्यवहार को लेकर भी शिकायत की गई है। प्राचार्य ने अनुदेशकों पर संस्थान का माहौल खराब करने का आरोप लगाया है।