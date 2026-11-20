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नारनौल। श्री अनाथ गोशाला परिसर में शुक्रवार को देवउठनी एकादशी पर धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान स्थानीय विधायक एवं पूर्व मंत्री ओमप्रकाश यादव ने गोशाला कमेटी को हरियाणा सरकार की ओर से 8 लाख 31 हजार रुपये की ग्रांट का चेक सौंपा। कमेटी सदस्यों ने उनका पगड़ी और फूलमालाओं से स्वागत किया। विधायक ने कहा कि सरकार गोवंश के संरक्षण और भरण-पोषण के लिए प्रतिबद्ध है। जल्द ही शहर में घूम रहे बेसहारा गोवंश को गोशालाओं में पहुंचाने की व्यवस्था की जाएगी। इस अवसर पर स्वर्गीय कमला यादव की पुण्यतिथि पर परिजनों ने आचार्य अश्वनी शास्त्री के सानिध्य में हवन और गोपूजन किया। कार्यक्रम में अनेक गोभक्त मौजूद रहे। संवाद