Mahendragarh-Narnaul News: ई-कचरे के समाधान से चमकी रश्मि-साक्षी की किस्मत, जिला स्तर पर पाया पहला स्थान

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नारनौल। पीएम श्री राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, नांगल दर्गू की छात्राओं रश्मि और साक्षी ने जिला स्तरीय विज्ञान कांग्रेस प्रतियोगिता में प्रथम स्थान हासिल कर विद्यालय और गांव का नाम रोशन किया है। छात्राओं ने 32वीं नेशनल चिल्ड्रेन साइंस कांग्रेस में ई-कचरा प्रबंधन विषय पर अपना प्रोजेक्ट प्रस्तुत किया।प्रतियोगिता में जिले के विभिन्न विद्यालयों की 178 टीमों ने जूनियर और सीनियर वर्ग में भाग लिया। रश्मि और साक्षी ने अपने प्रोजेक्ट के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से निकलने वाले कचरे के दुष्प्रभाव, उसके सही निस्तारण, पुनः उपयोग और वैज्ञानिक तरीके से पुनर्चक्रण की जानकारी दी। साथ ही ई-कचरे से पर्यावरण को होने वाले नुकसान और उसके समाधान के बारे में बताया।छात्राओं की मेहनत और प्रभावशाली प्रस्तुति के आधार पर उन्हें प्रथम स्थान मिला। प्रतियोगिता में जूनियर वर्ग की चार और सीनियर वर्ग की छह टीमों का चयन राज्य स्तरीय प्रतियोगिता के लिए किया गया है।इस उपलब्धि पर विद्यालय की प्रधानाचार्य कैलाश यादव ने रश्मि और साक्षी को मेडल व प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया और उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की।