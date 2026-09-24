Mahendragarh-Narnaul News: खरगे से मिले राव नरेंद्र सिंह, बताया हरियाणा कांग्रेस का रोडमैप

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राव नरेंद्र सिंह ने बताया कि यह मुलाकात बहुत सकारात्मक रही। उन्होंने खरगे को पिछले दो महीनों में हरियाणा कांग्रेस की ओर से किए गए संगठनात्मक और जनहित से जुड़े कार्यक्रमों की जानकारी दी। साथ ही केंद्र व हरियाणा की भाजपा सरकार की नीतियों के विरोध में हुए धरना-प्रदर्शनों का ब्योरा भी दिया।बैठक में आगामी तीन महीने के लिए बनाए गए रोडमैप पर भी चर्चा हुई। राव नरेंद्र सिंह ने संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत बनाने की योजना खरगे के सामने रखी। साथ ही कार्यकर्ताओं को सक्रिय करने और जनहित के मुद्दों पर आंदोलन तेज करने की रणनीति भी साझा की।मल्लिकार्जुन खरगे ने पिछले दो महीनों के कामकाज पर संतोष जताया और आगामी रोडमैप की सराहना की। उन्होंने संगठन को और मजबूत करने तथा जनता के मुद्दों को लगातार उठाते रहने की सलाह दी। राव नरेंद्र सिंह ने कहा कि खरगे के मार्गदर्शन से हरियाणा कांग्रेस के प्रयासों को नई गति मिलेगी।