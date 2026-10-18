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Mahendragarh-Narnaul News: नवरात्र पर पौधरोपण कर दिया पर्यावरण संरक्षण का संदेश

Sun, 18 Oct 2026 11:56 PM IST
रोहतक ब्यूरो
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Sun, 18 Oct 2026 11:56 PM IST
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A message of environmental conservation was conveyed through tree plantation during Navratri.
कनीना। नवरात्र पर्व पर गांव रामबास में पर्यावरण संरक्षण की अनूठी पहल की गई। पर्यावरण प्रेमी मनोज कुमार रामबास ने मंदिर परिसर में बेलपत्र, लेहसुआ और नाशपाती सहित विभिन्न प्रजातियों के पौधे लगाए। उन्होंने कहा कि भारतीय संस्कृति में पेड़-पौधों और प्रकृति का विशेष महत्व है। पौधे वातावरण को स्वच्छ रखने, छाया देने और जीव-जंतुओं के लिए अनुकूल वातावरण बनाने में सहायक हैं। उन्होंने ग्रामीणों से जन्मदिन, त्योहारों और अन्य शुभ अवसरों पर पौधरोपण करने तथा पौधों की नियमित देखभाल करने की अपील की, ताकि गांव हरा-भरा और सुंदर बन सके। संवाद
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