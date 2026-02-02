Mahendragarh-Narnaul News: 15 सूत्रीय मांगों को लेकर आज पीडब्ल्यूडी मैकेनिकल वर्कर्स यूनियन देगी धरना

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यूनियन ने फैसला लिया कि 15 अक्तूबर को सुबह नौ बजे डिवीजन नंबर-1 के कार्यकारी अभियंता प्रदीप कुमार के खिलाफ धरना दिया जाएगा। पदाधिकारियों ने बताया कि कर्मचारियों की समस्याओं को लेकर दस दिन पहले 27 सूत्रीय मांगपत्र दिया गया था, लेकिन अब तक कोई समाधान नहीं हुआ। अधिकारियों ने बातचीत के लिए समय भी नहीं दिया।यूनियन के अनुसार, कौशल रोजगार निगम और टर्म अपॉइंटमेंट के तहत काम करने वाले कर्मचारियों को समय पर वेतन नहीं मिल रहा है। इसके अलावा वेतन वृद्धि, भत्ते, जूते, डांगरी, रेनकोट और शिक्षा भत्ते से जुड़ी मांगें भी लंबित हैं।यूनियन ने चेतावनी दी कि यदि मांगों का समाधान नहीं हुआ तो 16 अक्तूबर को शहर की जलापूर्ति और सीवरेज व्यवस्था बंद करने का कदम उठाया जा सकता है। इसकी जिम्मेदारी कार्यकारी अभियंता की होगी। यूनियन ने बताया कि 13 अक्तूबर को अधीक्षण अभियंता को भी इस मामले से अवगत करा दिया गया था।