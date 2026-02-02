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Hindi News ›   Haryana ›   Mahendragarh/Narnaul News ›   PWD Mechanical Workers Union will stage a sit-in today over 15-point demands.

Mahendragarh-Narnaul News: 15 सूत्रीय मांगों को लेकर आज पीडब्ल्यूडी मैकेनिकल वर्कर्स यूनियन देगी धरना

Thu, 15 Oct 2026 12:58 AM IST
रोहतक ब्यूरो
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Thu, 15 Oct 2026 12:58 AM IST
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PWD Mechanical Workers Union will stage a sit-in today over 15-point demands.
फोटो नंबर-16बैठक के दौरान मांगों को लेकर नारेबाजी करते कर्मचारी।
नारनौल। हरियाणा गवर्नमेंट पीडब्ल्यूडी मैकेनिकल वर्कर्स यूनियन की पब्लिक हेल्थ ब्रांच ने कर्मचारियों की मांगें पूरी नहीं होने पर आंदोलन का ऐलान किया है। बुधवार को यूनियन कार्यालय में जिला प्रधान रमेश चंद्र यादव की अध्यक्षता में आपात बैठक हुई। इसमें अधिकारियों की अनदेखी पर नाराजगी जताई गई।
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यूनियन ने फैसला लिया कि 15 अक्तूबर को सुबह नौ बजे डिवीजन नंबर-1 के कार्यकारी अभियंता प्रदीप कुमार के खिलाफ धरना दिया जाएगा। पदाधिकारियों ने बताया कि कर्मचारियों की समस्याओं को लेकर दस दिन पहले 27 सूत्रीय मांगपत्र दिया गया था, लेकिन अब तक कोई समाधान नहीं हुआ। अधिकारियों ने बातचीत के लिए समय भी नहीं दिया।
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यूनियन के अनुसार, कौशल रोजगार निगम और टर्म अपॉइंटमेंट के तहत काम करने वाले कर्मचारियों को समय पर वेतन नहीं मिल रहा है। इसके अलावा वेतन वृद्धि, भत्ते, जूते, डांगरी, रेनकोट और शिक्षा भत्ते से जुड़ी मांगें भी लंबित हैं।
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यूनियन ने चेतावनी दी कि यदि मांगों का समाधान नहीं हुआ तो 16 अक्तूबर को शहर की जलापूर्ति और सीवरेज व्यवस्था बंद करने का कदम उठाया जा सकता है। इसकी जिम्मेदारी कार्यकारी अभियंता की होगी। यूनियन ने बताया कि 13 अक्तूबर को अधीक्षण अभियंता को भी इस मामले से अवगत करा दिया गया था।
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