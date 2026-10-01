फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Mahendragarh/Narnaul News ›   Planted saplings but neglected their care... the plants withered within two and a half months.Planted saplings but neglected their care... the plants withered within two and a half months.

Mahendragarh-Narnaul News: पौधे लगाए, देखभाल भूले...ढाई महीने में सूख गए पौधे

Thu, 01 Oct 2026 12:16 AM IST
रोहतक ब्यूरो
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Thu, 01 Oct 2026 12:16 AM IST
विज्ञापन
Planted saplings but neglected their care... the plants withered within two and a half months.Planted saplings but neglected their care... the plants withered within two and a half months.
फोटो नंबर- 20डिपो कार्यालय परिसर में सूखा महाप्रबंधक द्वारा लगाया गया पौधा। संवाद
नारनौल। नारनौल डिपो कार्यालय में पौधरोपण अभियान के बाद लगाए गए पौधों की देखभाल पर सवाल उठ रहे हैं। करीब ढाई महीने पहले 17 जुलाई को डिपो और वर्कशॉप परिसर में महाप्रबंधक व कर्मचारियों ने पौधे लगाए थे। इसके बावजूद दोनों पौधों की स्थिति खराब हो गई है।
विज्ञापन

डिपो कार्यालय में लगाया गया पौधा सूख चुका है। वहीं वर्कशॉप में पौधे के लिए खोदे गए गड्ढे में पानी की जगह कचरा जमा है और आसपास घास उग आई है। डिपो में 300 से अधिक कर्मचारी कार्यरत हैं। पौधों की देखरेख के लिए महाप्रबंधक ने कर्मचारियों को निर्देश भी दिए थे।
विज्ञापन

जुलाई में जिले के बस स्टैंडों पर करीब 200 पौधे लगाए गए थे। अभियान का उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण और लोगों को पौधरोपण के लिए प्रेरित करना था। लेकिन लगाए गए पौधों की नियमित देखभाल नहीं होने से अभियान की प्रभावशीलता पर सवाल उठ रहे हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन

बस स्टैंड इंचार्ज प्रीतम बागड़ी ने बताया कि डिपो परिसर के पौधे में नियमित पानी डाला जा रहा है और जल्द दवा का छिड़काव भी कराया जाएगा। वर्कशॉप परिसर में पौधे के आसपास सफाई करवाई जाएगी।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed