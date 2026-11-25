बेरी। बेरी-कलानौर मार्ग पर जवाहर लाल नेहरू नहर के पास तेज रफ्तार कार की टक्कर से पिकअप चालक की मौत हो गई। मृतक की पहचान महेंद्रगढ़ जिले के गांव खोड़ निवासी रोहित के रूप में हुई है। हादसे के बाद कार चालक मौके से फरार हो गया। पुलिस को दी शिकायत में मृतक के पिता होशियार सिंह ने बताया कि 24 नवंबर को रोहित पिकअप लेकर हांसी जा रहा था। रास्ते में टायर पंचर होने पर वह सड़क किनारे गाड़ी खड़ी कर टायर बदल रहा था। इसी दौरान कार ने उसे टक्कर मार दी। अस्पताल में डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। जांच अधिकारी राजेश ने बताया कि पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। संवाद

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