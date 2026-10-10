Mahendragarh-Narnaul News: नालियां कूड़े अटी होने के कारण लोग परेशान

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महेंद्रगढ़ के नीमड़ी नीचे मोहल्ले की नालियां कूड़े से अटी होने के कारण गंदा पानी रोड पर बह रहा है जिसके कारण लोगों को परेशानी हो रही है। नालियों की सफाई नहीं होने के कारण कूड़ा और अधिक हो जाता है जिसके कारण नालियों का पानी ओवरफ्लो होकर रोड पर बह रहा है। नगरपालिका इस ओर ध्यान नहीं दे रही है। जब यहां से वाहन गुजरते है तब गंदे पानी के छीटे घरों में जाते है।-सुरेश, मोहल्ला नीमड़ी नीचे