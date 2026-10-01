Mahendragarh-Narnaul News: मांगों को लेकर पेंशनभोगियों ने भरी हुंकार, सौंपा ज्ञापन

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राज्य सचिव धर्मपाल शर्मा ने कहा कि पेंशनभोगियों की लंबित मांगों को लेकर देशभर में आंदोलन को तेज किया जाएगा। उन्होंने बताया कि 29 और 30 सितंबर को प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों पर 24 घंटे का पड़ाव आयोजित किया गया।उन्होंने कहा कि पेंशनभोगियों की मांगों पर लगातार ध्यान नहीं दिया जा रहा है। साथ ही पुरानी पेंशन योजना में बदलाव की आशंका को लेकर भी चिंता जताई।उन्होंने बताया कि 12 दिसंबर को अखिल भारतीय राज्य सरकारी पेंशनर फेडरेशन के आह्वान पर दिल्ली के रामलीला मैदान में महारैली आयोजित की जाएगी। इसमें हरियाणा से बड़ी संख्या में पेंशनभोगियों के शामिल होने की बात कही गई।सर्व कर्मचारी संघ के पूर्व प्रधान धर्मेंद्र यादव ने वेतन आयोग लागू होने तक अंतरिम राहत देने की मांग उठाई। उन्होंने 50 प्रतिशत महंगाई भत्ता और महंगाई राहत को वेतन व पेंशन में जोड़ने की मांग की।इसके अलावा 10 वर्ष 8 माह की कम्यूटेशन कटौती पूरी होने के बाद पूरी पेंशन बहाल करने, 65 वर्ष की आयु पर मूल पेंशन में 10 प्रतिशत और 75 वर्ष पर 20 प्रतिशत वृद्धि की मांग की गई। पेंशनभोगियों ने कैशलेस चिकित्सा सुविधा और चिकित्सा भत्ता बढ़ाकर 3000 रुपये करने की मांग भी रखी।