Mahendragarh-Narnaul News: बाजरे की फसल प्रभावित, किसानों ने मांगा सरकारी सहयोग
रोहतक ब्यूरो
Updated Thu, 24 Sep 2026 01:14 AM IST
Updated Thu, 24 Sep 2026 01:14 AM IST
विज्ञापन
निजामपुर। क्षेत्र में इस बार कम बारिश के कारण बाजरे की फसल की पैदावार प्रभावित हुई है। किसानों का कहना है कि यदि समय पर एक अच्छी बारिश हो जाती तो बाजरे की फसल बेहतर हो सकती थी लेकिन बारिश कम होने से खेतों में फसल का विकास प्रभावित हुआ है और उत्पादन में कमी आई है
किसान बाबूलाल, मुख्तार सिंह, सतवीर, महिपाल, लालचंद सहित अन्य किसानों ने बताया कि बाजरा क्षेत्र की प्रमुख फसलों में शामिल है। इस बार मौसम अनुकूल नहीं रहने से किसानों को नुकसान उठाना पड़ रहा है। किसानों ने सरकार से मांग की है कि फसल का जायजा लेकर प्रभावित किसानों को उचित सहयोग और राहत प्रदान की जाए। संवाद
विज्ञापन
किसान बाबूलाल, मुख्तार सिंह, सतवीर, महिपाल, लालचंद सहित अन्य किसानों ने बताया कि बाजरा क्षेत्र की प्रमुख फसलों में शामिल है। इस बार मौसम अनुकूल नहीं रहने से किसानों को नुकसान उठाना पड़ रहा है। किसानों ने सरकार से मांग की है कि फसल का जायजा लेकर प्रभावित किसानों को उचित सहयोग और राहत प्रदान की जाए। संवाद
विज्ञापन