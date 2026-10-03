Mahendragarh-Narnaul News: महात्मा गांधी को किया नमन

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महेंद्रगढ़। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी एवं पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर शुक्रवार को नगरपालिका कार्यालय में विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। नगरपालिका प्रधान रमेश सैनी व कर्मचारियों ने दोनों महापुरुषों के चित्रों पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की।प्रधान रमेश सैनी ने कहा कि महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री का जीवन देशवासियों और भावी पीढ़ियों के लिए प्रेरणास्रोत है। उन्होंने कहा कि गांधी ने स्वच्छता को जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा माना। यदि प्रत्येक नागरिक स्वच्छता को अपना कर्तव्य समझे तो महेंद्रगढ़ को सुंदर और स्वस्थ शहर बनाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि शास्त्री की सादगी, ईमानदारी और दृढ़ नेतृत्व आज भी जनसेवा की प्रेरणा देता है। संवाद