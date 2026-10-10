Mahendragarh-Narnaul News: नारनौल में 15 हजार से अधिक अवैध पेयजल-सीवर कनेक्शन

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वैध न कराने वालों के कनेक्शन काटे जा रहे हैं और पानी बर्बाद करने वालों को नोटिस दिए जा रहे हैं। उपमंडल अभियंता मुकेश कुमार ने बताया कि फिलहाल बिना किसी शुल्क के कनेक्शन वैध किए जा रहे हैं। टीम मोहल्लों में जाकर मौके पर ही फाइल तैयार कर रही है।उन्होंने आमजन से अपील करते हुए कहा कि पानी की हर बूंद कीमती है, इसलिए नल में टूंटी का प्रयोग अवश्य करें। ग्रामीण क्षेत्रों में भी जल अर्पण कार्यक्रम चल रहा है। कनेक्शन वैध होने से आपूर्ति व्यवस्था बेहतर होगी।उपभोक्ता किसी भी जानकारी या शिकायत के लिए टोल-फ्री नंबर 1800-180-5678 पर संपर्क कर सकते हैं। इस दौरान पर बिल ब्रांच से दीपक सांडिल्य व उनकी टीम के सदस्य उपस्थित रहे।अभियान के तहत जिले भर में वैध किए गए कनेक्शन :स्थान पेयजल सीवरअटेली 98 291कनीना 126 411महेंद्रगढ़ 289 1240नांगल चौधरी 443 968नारनौल 465 1001