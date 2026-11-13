Mahendragarh-Narnaul News: बेसहारा गोवंश से मौतों पर उबाल, विधायक ने दो माह में सड़कें मुक्त कराने का दिया भरोसा

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लोगों ने कहा कि बेसहारा पशुओं से आए दिन सड़क हादसे हो रहे हैं। आठ नवंबर को शहर निवासी गुलशन शर्मा की सांड की टक्कर से घायल होने के बाद इलाज के दौरान मौत हो गई थी।माधो सैनी, बालाराम तिवाड़ी, रमेश जिंदल, शंकर लाल, नवीन मुद्गिल और सुनील सैनी की मौत का मामला भी उठाया गया। व्यापार मंडल प्रधान सुरेंद्र बंटी ने कहा कि बंदरों, आवारा कुत्तों और बेसहारा पशुओं से आमजन और व्यापारी परेशान हैं। अब नगर पालिका और प्रशासन को ठोस कदम उठाने होंगे।बैठक में आवारा कुत्तों और बंदरों की समस्या भी उठी। लोगों ने बताया कि अस्पताल में 30 से अधिक कुत्तों के काटने और 20 से अधिक बंदरों के काटने के मरीज पहुंच रहे हैं। विधायक ने नगर पालिका को समाधान के निर्देश देने का आश्वासन दिया। बैठक में दीपक सैनी, राजवीर सोनी, विजय पाल खोरीवाल, रामचंद्र, नरेश कुमार, हरिराम खन्ना, ईश्वर सिंह, रोहताश कुमार, ओमप्रकाश, अमर सिंह सोनी, गोशाला संचालक और सामाजिक संस्थाओं के प्रतिनिधि मौजूद रहे।विधायक कंवर सिंह यादव ने बताया कि गांव भोजावास में 89 एकड़ छह कनाल जमीन गो अभयारण्य के लिए गो आयोग को दी गई है। चाहरदीवारी और अन्य सुविधाओं के लिए टेंडर प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। डेढ़ से दो महीने में चारदीवारी का निर्माण शुरू होने की उम्मीद है। भविष्य में रकबा 100 से 150 एकड़ तक करने की योजना है। गोवंश के रहने, चारे और पानी की व्यवस्था सरकार करेगी। अभयारण्य तैयार होने तक नगर पालिका, गोशालाओं और सामाजिक संस्थाओं के सहयोग से गोवंश को पकड़कर गोशालाओं में पहुंचाया जाएगा। निगरानी के लिए कमेटी बनेगी। पशुओं की पहचान के लिए विशेष डिवाइस लगाए जाएंगे ताकि उन्हें दोबारा सड़क पर छोड़ने वालों की जवाबदेही तय हो सके। लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों पर कार्रवाई होगी।निगरानी के लिए गठित कमेटी में सुरेंद्र बंटी, लखीराम सैनी, सुरेश सैनी, दिनेश वैद्य, सुरेश अरोड़ा, लालचंद यादव, रतिराम टांक, लक्ष्मीनारायण सैनी, श्रीचंद वाल्मीकि, सूरत सैनी और गजेंद्र सोनी शामिल हैं। सुरेंद्र बंटी ने कहा कि दो महीने में शहर बेसहारा पशुओं से मुक्त नहीं हुआ तो दोबारा बैठक बुलाकर महेंद्रगढ़ बंद और धरना का निर्णय लिया जाएगा। उन्होंने नंदीशाला खोलने और पिछले साढ़े चार साल में नगर पालिका द्वारा गोशालाओं में भेजे गए गोवंश का रिकॉर्ड सार्वजनिक करने की मांग भी की।