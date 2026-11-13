Mahendragarh-Narnaul News: वॉलीबॉल स्टार चिराग यादव का गांव पहुंचने पर जोरदार स्वागत

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

चिराग यादव ने एशियाई खेलों में भारतीय वॉलीबॉल टीम का प्रतिनिधित्व किया। भारतीय टीम ने प्रतियोगिता में छठा स्थान हासिल किया। इस दौरान चिराग ने अपने शानदार खेल से सभी का ध्यान खींचा। इसके अलावा वॉलीबॉल चैंपियन लीग में भी उनका प्रदर्शन शानदार रहा। लीग में उन्हें सबसे महंगी कीमत पर खरीदा गया था। बेहतर प्रदर्शन के चलते उन्हें टूर्नामेंट का बेस्ट प्लेयर भी चुना गया।गांव की सरपंच शर्मीला ने कहा कि चिराग की सफलता पूरे गांव और क्षेत्र के युवाओं के लिए गर्व की बात है। उनकी उपलब्धि से दूसरे युवाओं को भी खेलों में आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलेगी।इस मौके पर चिराग यादव ने कहा कि मेहनत, अनुशासन और समर्पण से किसी भी लक्ष्य को हासिल किया जा सकता है। स्वागत समारोह में कामरेड बलबीर, कर्मवीर प्रधान, सतीश डीएसपी, तेजप्रकाश समाजसेवी, महेश हेड मास्टर, अमीर सिंह और महिपाल सहित अनेक ग्रामीण मौजूद रहे।