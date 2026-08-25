Mahendragarh-Narnaul News: पानी की टंकी की जमीन पर प्लॉटिंग का विरोध
रोहतक ब्यूरो
Updated Tue, 25 Aug 2026 11:37 PM IST
Updated Tue, 25 Aug 2026 11:37 PM IST
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नारनौल। शहर के सेक्टर-1 में पानी की टंकी के लिए आरक्षित जमीन पर प्लॉटिंग की योजना को लेकर सेक्टरवासियों में नाराजगी है। रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन (आरडब्ल्यूए) की बैठक में लोगों ने योजना का विरोध करते हुए इसे तुरंत रद्द करने की मांग की। उन्होंने कहा कि यह जमीन भविष्य में पानी की जरूरत पूरी करने के लिए सुरक्षित रखी गई थी।
आरडब्ल्यूए प्रधान नरेश चौधरी और महासचिव अमरजीत सिंह बड़ेसरा ने बताया कि सेक्टर में पहले से दो पानी की टंकियां हैं, जबकि तीसरी टंकी के लिए जमीन आरक्षित है। उनका आरोप है कि एचएसवीपी इस जमीन पर प्लॉट विकसित करने की तैयारी कर रहा है। उन्होंने कहा कि बढ़ती आबादी को देखते हुए भविष्य में अतिरिक्त पानी की टंकी की जरूरत होगी। इसलिए जमीन का उपयोग मूल उद्देश्य के लिए ही किया जाना चाहिए।
बैठक में कम्युनिटी सेंटर की बदहाल स्थिति पर भी रोष जताया गया। लोगों ने सुरक्षा, सीवर और सफाई व्यवस्था में सुधार की मांग की। आरडब्ल्यूए ने सरकार और मुख्यमंत्री से मामले में हस्तक्षेप करने की अपील की। पदाधिकारियों ने कहा कि मांगों पर जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन किया जाएगा। संवाद
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आरडब्ल्यूए प्रधान नरेश चौधरी और महासचिव अमरजीत सिंह बड़ेसरा ने बताया कि सेक्टर में पहले से दो पानी की टंकियां हैं, जबकि तीसरी टंकी के लिए जमीन आरक्षित है। उनका आरोप है कि एचएसवीपी इस जमीन पर प्लॉट विकसित करने की तैयारी कर रहा है। उन्होंने कहा कि बढ़ती आबादी को देखते हुए भविष्य में अतिरिक्त पानी की टंकी की जरूरत होगी। इसलिए जमीन का उपयोग मूल उद्देश्य के लिए ही किया जाना चाहिए।
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बैठक में कम्युनिटी सेंटर की बदहाल स्थिति पर भी रोष जताया गया। लोगों ने सुरक्षा, सीवर और सफाई व्यवस्था में सुधार की मांग की। आरडब्ल्यूए ने सरकार और मुख्यमंत्री से मामले में हस्तक्षेप करने की अपील की। पदाधिकारियों ने कहा कि मांगों पर जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन किया जाएगा। संवाद
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